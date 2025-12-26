 Праздники вместе с Bvlgari - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Праздники вместе с Bvlgari - ФОТО - ВИДЕО

First News Media12:23 - Сегодня
Дом Bvlgari наполняет новогодний сезон радостью, искусством и душевным теплом, озаряя его светом своих легендарных дизайнерских идей и ювелирного мастерства.

В праздники Bvlgari приглашает ощутить радость искреннего общения: под звёздным римским небом творения Дома сияют как символы торжества, которое отмечают вместе.

С присущим Вечному городу колдовством Дом Bvlgari рисует мир, полный света, движения и истинного восторга. Под зачарованным небом собираются семьи, друзья и близкие в атмосфере тепла и со всем итальянским шиком. Блеск и ликование праздника запечатлел в своей истории дуэт фотографов-режиссёров Bruno+Nico.

В центре внимания магия виртуозного ювелирного мастерства Bvlgari, универсального и неподвластного времени. Каждое творение передаёт блеск драгоценных мгновений, становясь подарком на все времена. В этом волнующем выборе есть место и характерным классическим вариациям, и свежим дизайнерским решениям, и фирменному жёлтому золоту, и богатому декору из цветных драгоценных камней и бриллиантов. Коллекции Serpenti, Divas’ Dream, B.zero1, Bvlgari Tubogas, Bvlgari Bvlgari и Bvlgari Cabochon переплетаются, маня нанизывать и сочетать украшения, бесконечно комбинируя в самых разных стилях.

Радость праздника идеально созвучна культовым часам Bvlgari. Будь то гибкие витки Serpenti Tubogas и мягкие прикосновения Serpenti Seduttori или современная элегантность Bvlgari Bvlgari и спортивный шик Bvlgari Aluminium — у каждой линии свой эстетический язык. Завершают предлагаемый выбор архитектурные Octo Roma и рекордно ультратонкие Octo Finissimo, смелые выражения итальянского дизайна и швейцарского часового мастерства.

Праздничная тема аксессуаров «Фейерверки» воплощена ослепительных сумках. В линии шедевров ручной вышивки Fireworks Embroidery выделяется малая модель Serpentine Duette tote из золотистой телячьей кожи, расшитая кристаллами, бусинами и пайетками. Этот образец виртуозного кутюра - дань присущим Риму смелости и совершенству исполнения.

Элегантно встречают праздничный сезон Bvlgari Hotels & Resorts, предлагая особые впечатления в волшебном сиянии огней. Гости могут насладиться кулинарным искусством шефа Нико Ромито, обладателя звезды Мишлен, создавшего специальные меню в итальянских традициях, включая свой фирменный панеттоне.

Прелесть праздников, радость искреннего общения можно ощутить в бутиках Bvlgari по всему миру. Гостям предлагается поучаствовать в ритуалах Дома, приобщившись к захватывающему искусству отмечать торжество - упаковать идеальный подарок и заснять блистательное селфи в настроении сезона.

