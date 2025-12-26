Премьер Грузии призвал «всеми способами» нормализовать отношения с ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны должны «всеми способами» попытаться наладить отношения с Евросоюзом, не меняя политического курса.

Его слова приводит News Georgia.

Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси действует «осторожно и со стратегическим терпением», ожидая изменений в первую очередь в Брюсселе.

«Думаю, что будущий год будет полон изменений, в том числе в отношении Евросоюза. Посмотрим, как будут развиваться эти процессы. Исходя из того, что европейская бюрократия не имеет ресурсов для суверенных действий, основания для оптимизма, вероятно, не такие уж и прочные. Мы должны всеми способами постараться наладить отношения с Евросоюзом», – заявил премьер Грузии.

В конце ноября генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе говорил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС), Грузия значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

28 ноября прошлого года Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.