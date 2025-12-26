 На Фиолетовой линии бакинского метро переходят на 5-вагонные поезда | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

На Фиолетовой линии бакинского метро переходят на 5-вагонные поезда

First News Media11:15 - Сегодня
На Фиолетовой линии бакинского метро переходят на 5-вагонные поезда

ЗАО "Бакинский метрополитен" перешло на 5-вагонные составы на Фиолетовой линии с целью усиления резервных мер в вагонном парке и адаптации к пассажирскому спросу.

Об этом сообщили в акционерном обществе.

Отметим, что некоторое время назад на Фиолетовой линии была увеличена интенсивность движения поездов за счет сокращения интервала на участке "Автовокзал–Ходжасан" с 16 до 10 минут, а на участке "Автовокзал–8 Ноября" - с 8 до 5 минут, что обеспечило экономию времени пассажиров и повышение общего комфорта.

В разное время суток проводился мониторинг пассажирского спроса и потока. Проведенные анализы показали, что есть возможность внедрить ряд технических усовершенствований, не снижая качество обслуживания.

Изменение не только увеличивает резервные меры в вагонном парке, но и создает условия для повышения качества технического обслуживания и расширения возможностей. Это также обеспечит более оперативное и плановое проведение осмотра, ухода, обслуживания и ремонта вагонного парка.

На Фиолетовой линии мониторинги будут проводиться на постоянной основе. В случае увеличения пассажирского спроса и возникновения необходимости будет обеспечено формирование семивагонных составов в соответствии с техническими возможностями платформ станций.

Поделиться:
294

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

Общество

В Азербайджане продлевают срок введения запрета на электронные сигареты

Общество

В Баку временно перекроют участок дороги - ФОТО

Общество

Оплата посредством NFC внедряется на автобусах ещё одного перевозчика

Общество

В Азербайджане продлевают срок введения запрета на электронные сигареты

В Азербайджане предложено запретить детям открывать аккаунты в соцсетях

Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

В Баку временно перекроют участок дороги - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Прогноз погоды на воскресенье: Возможны дожди

Лейла Алиева и Захра Пезешкиан посетили выставку «Мои моря, мои океаны» - ФОТО

В Азербайджане 13-летняя девочка забеременела от мужа своей тети

Обновлены банкноты номиналом 50 манатов

Последние новости

В Азербайджане продлевают срок введения запрета на электронные сигареты

Сегодня, 14:00

В Азербайджане предложено запретить детям открывать аккаунты в соцсетях

Сегодня, 13:50

Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

Сегодня, 13:40

В Баку временно перекроют участок дороги - ФОТО

Сегодня, 13:22

Баку готовится принять WUF13

Сегодня, 13:12

В «İstanbul Klinika» выявлены нарушения, учреждение оштрафовано на 7 тысяч манатов

Сегодня, 13:07

Задержанный КСИР танкер в Персидском заливе - иностранное судно

Сегодня, 13:02

В Гюмри показали состояние подстанций «Электрических сетей Армении» - ВИДЕО

Сегодня, 12:47

Суд оправдал Шарурлу Исфандияра

Сегодня, 12:40

Праздники вместе с Bvlgari - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:23

Осадки и гололедица: в выходные ожидается ухудшение дорожных условий - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

В Турции задержан боевик ИГ, готовивший теракты в Новый год

Сегодня, 12:12

Должностные лица минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

Сегодня, 12:10

Оплата посредством NFC внедряется на автобусах ещё одного перевозчика

Сегодня, 12:05

Мирзиёев назвал историческим присоединение Азербайджана к центральноазиатскму формату

Сегодня, 11:55

В Азербайджане предложено сделать воскресенье рабочим днём для ряда учреждений

Сегодня, 11:52

2025 в кино: какие новинки покорили мировые сборы и Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

Премьер Грузии призвал «всеми способами» нормализовать отношения с ЕС

Сегодня, 11:45

Зеленский заявил, что «многое может решиться к Новому году»

Сегодня, 11:40

В зимний сезон из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняются рейсы более чем по 70 направлениям

Сегодня, 11:37
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00