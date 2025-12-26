На Фиолетовой линии бакинского метро переходят на 5-вагонные поезда

ЗАО "Бакинский метрополитен" перешло на 5-вагонные составы на Фиолетовой линии с целью усиления резервных мер в вагонном парке и адаптации к пассажирскому спросу.

Об этом сообщили в акционерном обществе.

Отметим, что некоторое время назад на Фиолетовой линии была увеличена интенсивность движения поездов за счет сокращения интервала на участке "Автовокзал–Ходжасан" с 16 до 10 минут, а на участке "Автовокзал–8 Ноября" - с 8 до 5 минут, что обеспечило экономию времени пассажиров и повышение общего комфорта.

В разное время суток проводился мониторинг пассажирского спроса и потока. Проведенные анализы показали, что есть возможность внедрить ряд технических усовершенствований, не снижая качество обслуживания.

Изменение не только увеличивает резервные меры в вагонном парке, но и создает условия для повышения качества технического обслуживания и расширения возможностей. Это также обеспечит более оперативное и плановое проведение осмотра, ухода, обслуживания и ремонта вагонного парка.

На Фиолетовой линии мониторинги будут проводиться на постоянной основе. В случае увеличения пассажирского спроса и возникновения необходимости будет обеспечено формирование семивагонных составов в соответствии с техническими возможностями платформ станций.