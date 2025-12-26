Владимир Зеленский, предположительно, отправится 28 декабря в США на переговоры по украинскому урегулированию.

Об этом сообщила газета Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, грядущая встреча может пройти в резиденции американского лидера Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), а руководство киевского режима начало подготовку к визиту в США.

Как сообщил изданию на условиях анонимности высокопоставленный западный чиновник, участвующий во взаимодействии США и стран Европы по вопросу Украины, уровень конкретики в переговорах по урегулированию "выше, чем раньше", однако ряд пунктов по-прежнему вызывает сложности. Среди них, по его словам, гарантии безопасности, контроль за исполнением потенциального мирного соглашения и "юридические обязательства России".

В четверг Зеленский заявил, что поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером.

24 декабря Зеленский огласил план из 20 пунктов, который Украина обсуждала на переговорах в США.

В частности, план включает такие пункты, как подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения (без деталей), гарантии безопасности (опять же без деталей). Кроме того, согласно этому плану, численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время.