Мирзиёев назвал историческим присоединение Азербайджана к центральноазиатскму формату

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что включение Азербайджана в формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного члена имеет историческое значение.

Как передает Report, об этом он заявил в своем обращении к парламенту и народу страны.

"В ходе недавней Консультативной встречи глав государств региона в Ташкенте была выдвинута инициатива по созданию стратегического формата Центральноазиатского сообщества с целью вывода интеграционных процессов на качественно новый уровень. Историческое значение имело решение о принятии Азербайджана в центральноазиатский формат в качестве полноправного члена", - сказал он.

По словам Мирзиёева, этот шаг будет способствовать укреплению стратегической взаимосвязанности и стабильности между Центральной Азией и Южным Кавказом.