McDonald’s Azərbaycan организовал новогодний праздник для детей шехидов и ветеранов - ФОТО

Новогодние праздники — это время, когда особенно важно уделять внимание детям и создавать для них атмосферу заботы и поддержки.

McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты организовали праздничное мероприятие для детей шехидов и ветеранов, посвящённое Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Праздник прошёл в ресторане McDonald’s, расположенном в Shuvalan Park. В мероприятии приняло участие 50 детей. Для участников была подготовлена праздничная программа с участием аниматоров и интерактивными развлечениями, которые создали тёплую и по-настоящему праздничную атмосферу.

В завершение мероприятия детям были вручены новогодние подарки.

Мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты. Документ направлен на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности и стал основой для множества совместных инициатив, поддерживающих детей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.