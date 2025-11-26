Из Германии реадмиссированы 17 граждан Азербайджана

В рамках «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения», 25 ноября 17 граждан Азербайджанской Республики были приняты обратно в страну из Федеративной Республики Германия.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Подчеркивается, что Рабочая группа по вопросам реинтеграции, в состав которой входят представители соответствующих государственных органов, деятельность которых координируется Государственной миграционной службой, осуществляет необходимые меры, направленные на оперативное решение трудностей и проблем, с которыми сталкиваются реадмиссированные граждане Азербайджанской Республики, а также на организацию их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.