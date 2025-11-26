Мужчина, нанесший травмы супруге и покинувший Азербайджан, задержан в Китае

Задержан скрывшийся за пределами страны мужчина, который 24 ноября в Хатаинском районе столицы причинил тяжкие телесные повреждения супруге с использованием режущего предмета.

В ходе проведённого расследования было установлено, что Рустам Ибрагимов (1969 г.р.) после совершения преступления покинул территорию страны в направлении Турции, а затем направился в Китай, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

В результате совместных действий сотрудников МВД АР и правоохранительных органов Китайской Народной Республики Р.Ибрагимов был задержан в городе Сяньян.

В настоящее время принимаются необходимые меры для его возвращения в Азербайджан.