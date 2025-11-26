 Азербайджан назвал сроки завершения линии Горадиз-Агбенд до границы с Арменией | 1news.az | Новости
Политика

Азербайджан назвал сроки завершения линии Горадиз-Агбенд до границы с Арменией

First News Media12:05 - Сегодня
Азербайджан назвал сроки завершения линии Горадиз-Агбенд до границы с Арменией

Азербайджан планирует довести железнодорожную линию Горадиз-Агбенд до границы с Арменией в 2026.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

По его словам, существенный прогресс достигнут по направлению Восток–Запад, включая шаги по реализации Зангезурского коридора. Министр подчеркнул, что этот маршрут является важным элементом не только северо-западного вектора, но и коридора Север–Юг.

"В настоящее время активно ведется строительство железнодорожной линии Горадиз–Агбенд пропускной способностью до 15 миллионов тонн грузов в год. Мы планируем довести эту линию до границы с Арменией уже в 2026 году", - сказал он.

Р.Набиев отметил, что параллельно Азербайджан работает над восстановлением 188-километрового участка железной дороги, проходящего через Нахчыван.

"Мы завершаем этап проектирования этой магистрали и в ближайшее время приступим к строительным работам", - сказал министр.

297

