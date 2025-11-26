 Абсурд дня: Флаги СССР в Баку - откуда «ностальгия» и кому выгодна такая экзотика? | 1news.az | Новости
Абсурд дня: Флаги СССР в Баку - откуда «ностальгия» и кому выгодна такая экзотика?

Себа Агаева12:58 - Сегодня
В Баку пресечена попытка устроить «парад красных знамен» - группа лиц пыталась пройти по столице Азербайджана с флагами СССР и радикальными материалами, но правоохранительные органы вовремя остановили их.

Согласно сообщению МВД, возглавляемая Абдуллой Ибрагимли и Ибрагимом Асадлы группа пыталась провести по столице шествие под флагами бывшего СССР - символикой, которая давно ушла в архив, но, как выяснилось, все еще используется для чужих политических игр против Азербайджана.

На первый взгляд, попытка провести шествие по Баку с красными флагами СССР может выглядеть так, словно кто-то перепутал 2025-й с 1975-м.

Однако, оперативные мероприятия полиции установили: речь шла не о спонтанном всплеске исторических чувств, а о координированных действиях группы, имевшей офис, регулярные собрания и финансирование из-за рубежа! Изъятые материалы - от коммунистической агитации до радикальных изданий и электронных носителей - лишь подчеркивают, что попытка «возродить прошлое» явно преследовала цели, далеко выходящие за рамки прогулки с флагом.

Речь идет не о романтиках, которые чересчур увлеклись просмотром старых хроник, а о вполне организованной группе, действовавшей согласованно и, что важно, с финансовой поддержкой из-за рубежа. И вот это уже не анекдотическая история, а серьезный сигнал.

Ностальгический флаг или технологический инструмент?

Символика СССР, которой пользовались задержанные, - не просто атрибутика прошлого. В Азербайджане она не имеет широкого социального запроса, ведь страна давно и твердо укрепляет собственную национальную и политическую идентичность.

Поэтому подобная активность - это не массовый всплеск народной ностальгии. Это скорее попытка создать ее видимость, уместить в общественную повестку тему, которая в ней органично не существует.

К тому же в офисе были обнаружены материалы коммунистической пропаганды, книги радикального содержания, электронные носители, флаги и агитационные материалы.

Согласитесь, обычно человек, который просто «скучает по прошлому», не арендует офис для чтения старых брошюр.

Кому могла понадобиться такая экзотическая акция?

Факты предварительного следствия указывают на возможную внешнюю поддержку. Называть конкретные государства правоохранители пока не торопятся, но в мировой практике есть два основных типа игроков, которым выгодны подобные сюжеты.

«Ностальгические» внешние силы, которые пытаются использовать идею «собирательства бывших земель», создавая иллюзию симпатий к прошлым имперским проектам. Знаете, есть категория политтехнологов, которые свято верят, что если помахать красным флагом под окнами, то это автоматически вызовет массовое пробуждение старых чувств. Как показывает бакинский эпизод - не вызывает.

Силы, заинтересованные в дестабилизации - любое радикальное движение, даже очень маленькое, это прекрасная возможность создать информационный шум, раздуть «кризис», которого нет. Пара плакатов, немного символики - и вот уже можно рассказывать в соцсетях, что якобы «в Азербайджане назревает идеологический раскол».

И вовсе не обязательно верить в коммунизм - важнее использовать его как удобный инструмент.

Почему выбрана именно коммунистическая символика?

В политтехнологических лабораториях некоторых стран давно существует правило: «если хочешь всколыхнуть постсоветское пространство - используй советскую символику».

Работает ли это? Нет. Но попытки продолжаются. Возможно, потому, что некоторые заказчики «методички» старше, чем сами задержанные в Баку активисты.

Но важнее другое: в Азербайджане эта идеология не имеет реальной поддержки. Поэтому ее использование выглядит не как социальный процесс, а как техническая попытка внедрения чужой повестки искусственным способом.

Зачем кому-то вмешиваться во внутреннюю ситуацию Азербайджана? И тут причины вполне прагматичны: Азербайджан усиливает свою роль в регионе - это кому-то не по вкусу. Региональная стабильность Баку делает его удобным партнером для крупных международных проектов. На фоне ослабления пророссийских форматов в регионе некоторые силы пытаются вернуть утраченное влияние. А что лучше для дестабилизации, чем попытка навязать стране чуждые идеологические игры?

Стоит напомнить, что это не первая попытка использовать советскую символику в Азербайджане. Так, 9 мая этого года бывший председатель Совета аксакалов Имишлинского района Салех Самедов организовал мероприятие с красными флагами СССР и «Георгиевской лентой» на груди - символом Российской империи. Акция вызвала широкий резонанс в обществе. Случай с Самедовым показал, что даже отдельные публичные мероприятия с идеологическим подтекстом способны стать инструментом внешнего влияния, направленного на формирование искаженного исторического нарратива.

Почему эти попытки обречены на провал?

Во-первых, общество Азербайджана слишком устойчиво к подобным ловушкам. Во-вторых, идеология, не имеющая реального корня в социальной среде, превращается в карикатуру. В-третьих, силовые структуры быстро и профессионально пресекают попытки разыграть «коммунистическую карту».

И наконец, время, когда можно было сыграть на символах СССР, прошло. Бакинские улицы - не киноплощадка, и здесь красный флаг не вызывает романтического вздоха, скорее недоумение.

История с задержанной группой - это симптом того, что отдельные внешние игроки все еще продолжают верить в возможность повлиять на общественно-политическую ситуацию в Азербайджане с помощью давно устаревших инструментов.

Да, кто-то еще считает, что красный флаг способен взорвать политическую повестку.

Но, как выяснилось, максимальный эффект, которого удалось добиться, - это недоуменная улыбка и вопрос: «Кто вообще решил, что это сработает?»

