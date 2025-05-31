Арестован экс-глава Совета аксакалов, водрузивший флаг СССР в Имишли

Бывший председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов арестован.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Lent.az.

По информации сайта, несколько дней назад Салех Самедов был задержан правоохранительными органами.

В его отношении решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста по статье УК 179 (присвоение).

В правоохранительных органах пока не прокомментировали этот вопрос.

Источник: АПА

Читайте по теме:

Председатель Совета старейшин Имишли уволен за выступления на мероприятии в честь Дня Победы над фашизмом с «георгиевской лентой» на груди - ВИДЕО