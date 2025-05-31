Арестован экс-глава Совета аксакалов, водрузивший флаг СССР в Имишли
Бывший председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов арестован.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Lent.az.
По информации сайта, несколько дней назад Салех Самедов был задержан правоохранительными органами.
В его отношении решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста по статье УК 179 (присвоение).
В правоохранительных органах пока не прокомментировали этот вопрос.
Источник: АПА
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