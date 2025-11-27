В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

Соглашение по демаркации морских границ в исключительной экономической зоне, подписанное между Ливаном и Греческой Администрацией Южного Кипра, игнорирует законные права и интересы турок-киприотов.

Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

В публикации в соцсети Х он отметил, что греческая сторона неправомочна подписывать такого рода документы от имени острова в целом и предпринимать другие односторонние шаги по вопросам, касающимся всего Кипра.

Дипломат отметил, что власти Южного Кипра подписывают двусторонние соглашения о демаркации морских пространств с прибрежными государствами региона с 2003 года без участия турок-киприотов, которые являются «равноправной общиной острова».

По словам Кечели, последнее соглашение между Ливаном и Греческой Администрацией Южного Кипра было первоначально заключено еще в 2007 году, но вступило в силу только после переподписания 26 ноября текущего года.

Представитель МИД пояснил, что, хотя территория, охватываемая соглашением, находится за пределами континентального шельфа Турции в Восточном Средиземноморье, зарегистрированного в ООН 18 марта 2020 года, Анкара рассматривает данный вопрос в контексте кипрской проблемы и обеспечения прав турок-киприотов.

«Любое соглашение, подписанное Ливаном или другими прибрежными государствами с администрацией киприотов-греков, напрямую затрагивает вопрос соблюдения равных прав и интересов турок-киприотов на острове», — подчеркнул он.

Спикер турецкого дипведомства призвал страны региона и все международное сообщество «не поддерживать противоправные односторонние инициативы Греческой Администрации Южного Кипра и не становиться соучастниками попыток нарушить законные права и интересы турок-киприотов».

Источник: Anadolu