ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

России в ходе своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) придется действовать в продолжающейся геополитической конфронтации и учитывать напряженную ситуацию в зоне ответственности организации.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на пресс-конференции по итогам заседания Совета коллективной безопасности организации, передает ТАСС.

"Должен сказать, что Россия принимает председательство в организации в очень сложное время. Российской Федерации придется учитывать и действовать в продолжающейся геополитической конфронтации и перестройке всей системы международных отношений. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ и граничащих с ней странах достаточно напряженная, это тоже придется учитывать", - сказал он.