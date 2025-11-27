Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО
В Анкаре проходит официальная встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Папой Римским.
Подробности переговоров пока не раскрываются.
Визит Папы Римского в Турцию начался с посещения мавзолея Ататюрка в Анкаре.
Понтифик возложил венок на могилу Ататюрка и оставил запись в Памятной книге Аныткабира. «Я благодарю Бога за возможность посетить Турцию, и молюсь о мире и процветании для этой страны и ее народа», - написал Лев XIV.
В рамках визита понтифик примет участие в богослужении, посвященном 1700-летию Первого Никейского собора в Изнике.
Источник: Haberler
