Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

В Анкаре проходит официальная встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Папой Римским.

Подробности переговоров пока не раскрываются.

Визит Папы Римского в Турцию начался с посещения мавзолея Ататюрка в Анкаре.

Понтифик возложил венок на могилу Ататюрка и оставил запись в Памятной книге Аныткабира. «Я благодарю Бога за возможность посетить Турцию, и молюсь о мире и процветании для этой страны и ее народа», - написал Лев XIV.

В рамках визита понтифик примет участие в богослужении, посвященном 1700-летию Первого Никейского собора в Изнике.

Источник: Haberler