 Микаил Джаббаров вновь избран президентом Федерации борьбы Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Микаил Джаббаров вновь избран президентом Федерации борьбы Азербайджана - ФОТО

First News Media16:00 - Сегодня
Микаил Джаббаров вновь избран президентом Федерации борьбы Азербайджана - ФОТО

Сегодня состоялось общее собрание Федерации борьбы Азербайджана (AGF).

В мероприятии приняли участие президент Федерации борьбы Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров, вице-президент Намик Алиев, члены Исполкома Намик Абдуллаев, Фарид Мансуров, Васиф Мамедов, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, руководитель спортивного отдела Министерства молодёжи и спорта Эльнур Мамедов, а также члены федерации, сообщает 1news.az со ссылкой на AGF.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения деятельности федерации за последние четыре года, планов работ в сфере борьбы, а также проведения выборов в состав Исполнительного комитета.

На собрании президент AGF Микаил Джаббаров отметил работу, проделанную под руководством главы государства по развитию спорта в Азербайджане, в том числе борьбы, воспитанию молодых талантов, дальнейшему повышению профессионализма спортсменов и их международных достижений.

После определения кворума на заседании были утверждены члены мандатной комиссии и участники общего собрания, затем был заслушан отчет генерального секретаря AGF Азербайджана Пярвина Пириева, который рассказал о проделанной работе и достигнутых результатах за последние четыре года. Он отметил, что за этот период в Баку успешно прошли Кубок мира по греко-римской борьбе, отборочный турнир Европейской олимпийской квалификации к Парижу-2024 и Чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет.

Он также сообщил, что в 2022–2025 годах наши спортсмены завоевали 1031 медаль на различных международных соревнованиях, из которых 293 - золотые, 292 - серебряные и 446 - бронзовые. Было подчеркнуто, что азербайджанские национальные команды неоднократно входили в тройку призеров на чемпионатах Европы и мира в разных возрастных категориях, а греко-римские борцы Азербайджана в 2023 и 2024 годах были признаны сильнейшей командой мира.

Было отмечено, что для укрепления материально-технической базы борьбы были реализованы различные инфраструктурные проекты. Также проводилась интенсивная пропагандистская работа с целью увеличения массовости вида спорта. С участием титулованных борцов организовывались мастер-классы, а для повышения знаний и навыков тренеров проводились республиканские семинары. С особым вниманием развивалась борьба среди младших возрастных групп с целью формирования сильного спортивного наследия, что способствовало значительным успехам в возрастных категориях U15 и U17.

На мероприятии прошло голосование по выбору президента AGF. Микаил Джаббаров вновь избран президентом федерации на следующие 4 года. Член Бюро Всемирной федерации борьбы (UWW) Намик Алиев снова избран вице-президентом. Также посредством голосования были определены члены Исполкома: Микаил Джаббаров, Намик Алиев, Намик Абдуллаев, Фарид Мансуров и Васиф Мамедов.

Чингиз Гусейнзаде и Эльнур Мамедов выступили с речью, в которой рассказали о реализуемых в Азербайджане проектах по развитию спорта и о созданных возможностях для достижения спортсменами успехов на международном уровне.

В заключительном слове Микаил Джаббаров обозначил цели и направления работы на следующие 4 года и пожелал борцам новых успехов в тренировках и соревнованиях.

Поделиться:
372

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Общество

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан ...

Общество

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником ...

Общество

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Спорт

Микаил Джаббаров вновь избран президентом Федерации борьбы Азербайджана - ФОТО

Пражский Конгресс Европейской гимнастики: Фарид Гаибов баллотируется на третий срок

Скотт Мактоминей: «С первых минут игры с «Карабахом» мы допустили слишком много ошибок»

Джейхун Байрамов с делегацией наблюдал за матчем «Карабаха» в Италии - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Микаил Джаббаров о победе азербайджанских борцов на VI Играх исламской солидарности

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

В Азербайджане состоится турнир FIFA Series

Последние новости

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:42

В школах КНДР русский язык стал обязательным

Сегодня, 21:20

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении - ФОТО

Сегодня, 21:00

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником «Янардаг»

Сегодня, 20:20

Байрамов и Таяни рассмотрели возможности для расширения сотрудничества

Сегодня, 20:20

Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

Сегодня, 20:00

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Сегодня, 19:45

Путин назвал ключевые вопросы на будущих переговорах с США

Сегодня, 19:30

Cуд РФ оставил под арестом братьев Сафаровых

Сегодня, 19:15

В суде над гражданами Армении начались выступления адвокатов обвиняемых с защитительными речами

Сегодня, 18:45

Путин отреагировал на утечку разговора Уиткоффа и Ушакова

Сегодня, 18:30

Министр обороны Азербайджана принял израильскую делегацию

Сегодня, 18:15

Путин: План США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей

Сегодня, 18:00

Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

Сегодня, 17:57

Из-за нарушений состава уничтожена партия биодобавок из Индии – ФОТО

Сегодня, 17:47

Эрдоган: Турция оказывает содействие усилиям по урегулированию в Украине

Сегодня, 17:45

В Аздраме отметили 80-летие народной артистки Амалии Панаховой – ФОТО

Сегодня, 17:40

Путин прокомментировал позицию Армении по участию в работе ОДКБ

Сегодня, 17:35

Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов извинились за свои действия

Сегодня, 17:32

Дорожная полиция Баку провела профилактические беседы с нарушителями

Сегодня, 17:27
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30