Микаил Джаббаров вновь избран президентом Федерации борьбы Азербайджана - ФОТО

Сегодня состоялось общее собрание Федерации борьбы Азербайджана (AGF).

В мероприятии приняли участие президент Федерации борьбы Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров, вице-президент Намик Алиев, члены Исполкома Намик Абдуллаев, Фарид Мансуров, Васиф Мамедов, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, руководитель спортивного отдела Министерства молодёжи и спорта Эльнур Мамедов, а также члены федерации, сообщает 1news.az со ссылкой на AGF.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения деятельности федерации за последние четыре года, планов работ в сфере борьбы, а также проведения выборов в состав Исполнительного комитета.

На собрании президент AGF Микаил Джаббаров отметил работу, проделанную под руководством главы государства по развитию спорта в Азербайджане, в том числе борьбы, воспитанию молодых талантов, дальнейшему повышению профессионализма спортсменов и их международных достижений.

После определения кворума на заседании были утверждены члены мандатной комиссии и участники общего собрания, затем был заслушан отчет генерального секретаря AGF Азербайджана Пярвина Пириева, который рассказал о проделанной работе и достигнутых результатах за последние четыре года. Он отметил, что за этот период в Баку успешно прошли Кубок мира по греко-римской борьбе, отборочный турнир Европейской олимпийской квалификации к Парижу-2024 и Чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет.

Он также сообщил, что в 2022–2025 годах наши спортсмены завоевали 1031 медаль на различных международных соревнованиях, из которых 293 - золотые, 292 - серебряные и 446 - бронзовые. Было подчеркнуто, что азербайджанские национальные команды неоднократно входили в тройку призеров на чемпионатах Европы и мира в разных возрастных категориях, а греко-римские борцы Азербайджана в 2023 и 2024 годах были признаны сильнейшей командой мира.

Было отмечено, что для укрепления материально-технической базы борьбы были реализованы различные инфраструктурные проекты. Также проводилась интенсивная пропагандистская работа с целью увеличения массовости вида спорта. С участием титулованных борцов организовывались мастер-классы, а для повышения знаний и навыков тренеров проводились республиканские семинары. С особым вниманием развивалась борьба среди младших возрастных групп с целью формирования сильного спортивного наследия, что способствовало значительным успехам в возрастных категориях U15 и U17.

На мероприятии прошло голосование по выбору президента AGF. Микаил Джаббаров вновь избран президентом федерации на следующие 4 года. Член Бюро Всемирной федерации борьбы (UWW) Намик Алиев снова избран вице-президентом. Также посредством голосования были определены члены Исполкома: Микаил Джаббаров, Намик Алиев, Намик Абдуллаев, Фарид Мансуров и Васиф Мамедов.

Чингиз Гусейнзаде и Эльнур Мамедов выступили с речью, в которой рассказали о реализуемых в Азербайджане проектах по развитию спорта и о созданных возможностях для достижения спортсменами успехов на международном уровне.

В заключительном слове Микаил Джаббаров обозначил цели и направления работы на следующие 4 года и пожелал борцам новых успехов в тренировках и соревнованиях.