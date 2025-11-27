Агентство Trenders открывает новую главу в развитии креативной индустрии Азербайджана - ФОТО

Одно из самых крупных креативных и маркетинговых агентств Азербайджана Trenders объявляет о запуске AI Lab — одного из первых в стране центров, посвящённых ИИ-ориентированному производству контента. Этот шаг открывает новую главу в развитии креативной индустрии Азербайджана.

Центр инноваций и искусственного интеллекта

Основная задача AI Lab — внедрять технологии искусственного интеллекта в процесс создания визуального контента, разработки кампаний и формирование нового поколения креативных решений. Trenders на протяжении последних лет активно исследует сферу ИИ, и запуск лаборатории является логичным этапом эволюции компании.

Маркетинг нового поколения

В AI Lab искусственный интеллект рассматривается не только как инструмент, но и как полноценный участник творческого процесса. Команда лаборатории создаёт проекты, отличающиеся:

высокой скоростью производства,

инновационными визуальными решениями,

гибкостью и адаптивностью,

эффективностью по времени и бюджету.

Междисциплинарная профессиональная команда

Trenders сформировал сильную команду специалистов — креативных директоров, дизайнеров, 3D и VFX художников, специалистов по данным и ИИ инженеров. Цель — превратить Азербайджан в один из региональных центров ИИ производства.

Инвестиция в будущее

Руководство Trenders подчёркивает:

«Искусственный интеллект — это будущее креативной индустрии. AI Lab — наш вклад в формирование новых стандартов в Азербайджане».

В ближайшие годы лаборатория планирует внедрять ИИ генерированные визуалы, виртуальные кампании, цифровых инфлюенсеров и гибридные медиа-решения.

Более подробную информацию можно получить по ссылкам:

Веб сайт: AI Lab

INSTAGRAM: ailab.trenders

