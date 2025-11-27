Агентство Trenders открывает новую главу в развитии креативной индустрии Азербайджана - ФОТО
Одно из самых крупных креативных и маркетинговых агентств Азербайджана Trenders объявляет о запуске AI Lab — одного из первых в стране центров, посвящённых ИИ-ориентированному производству контента. Этот шаг открывает новую главу в развитии креативной индустрии Азербайджана.
Центр инноваций и искусственного интеллекта
Основная задача AI Lab — внедрять технологии искусственного интеллекта в процесс создания визуального контента, разработки кампаний и формирование нового поколения креативных решений. Trenders на протяжении последних лет активно исследует сферу ИИ, и запуск лаборатории является логичным этапом эволюции компании.
Маркетинг нового поколения
В AI Lab искусственный интеллект рассматривается не только как инструмент, но и как полноценный участник творческого процесса. Команда лаборатории создаёт проекты, отличающиеся:
высокой скоростью производства,
инновационными визуальными решениями,
гибкостью и адаптивностью,
эффективностью по времени и бюджету.
Междисциплинарная профессиональная команда
Trenders сформировал сильную команду специалистов — креативных директоров, дизайнеров, 3D и VFX художников, специалистов по данным и ИИ инженеров. Цель — превратить Азербайджан в один из региональных центров ИИ производства.
Инвестиция в будущее
Руководство Trenders подчёркивает:
«Искусственный интеллект — это будущее креативной индустрии. AI Lab — наш вклад в формирование новых стандартов в Азербайджане».
В ближайшие годы лаборатория планирует внедрять ИИ генерированные визуалы, виртуальные кампании, цифровых инфлюенсеров и гибридные медиа-решения.
