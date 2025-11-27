 Агентство Trenders открывает новую главу в развитии креативной индустрии Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Агентство Trenders открывает новую главу в развитии креативной индустрии Азербайджана - ФОТО

First News Media17:14 - Сегодня
Агентство Trenders открывает новую главу в развитии креативной индустрии Азербайджана - ФОТО

Одно из самых крупных креативных и маркетинговых агентств Азербайджана Trenders объявляет о запуске AI Lab — одного из первых в стране центров, посвящённых ИИ-ориентированному производству контента. Этот шаг открывает новую главу в развитии креативной индустрии Азербайджана.

Центр инноваций и искусственного интеллекта

Основная задача AI Lab — внедрять технологии искусственного интеллекта в процесс создания визуального контента, разработки кампаний и формирование нового поколения креативных решений. Trenders на протяжении последних лет активно исследует сферу ИИ, и запуск лаборатории является логичным этапом эволюции компании.

Маркетинг нового поколения

В AI Lab искусственный интеллект рассматривается не только как инструмент, но и как полноценный участник творческого процесса. Команда лаборатории создаёт проекты, отличающиеся:

высокой скоростью производства,

инновационными визуальными решениями,

гибкостью и адаптивностью,

эффективностью по времени и бюджету.

Междисциплинарная профессиональная команда

Trenders сформировал сильную команду специалистов — креативных директоров, дизайнеров, 3D и VFX художников, специалистов по данным и ИИ инженеров. Цель — превратить Азербайджан в один из региональных центров ИИ производства.

Инвестиция в будущее

Руководство Trenders подчёркивает:

«Искусственный интеллект — это будущее креативной индустрии. AI Lab — наш вклад в формирование новых стандартов в Азербайджане».

В ближайшие годы лаборатория планирует внедрять ИИ генерированные визуалы, виртуальные кампании, цифровых инфлюенсеров и гибридные медиа-решения.

Более подробную информацию можно получить по ссылкам:

Веб сайт: AI Lab

INSTAGRAM: ailab.trenders

На правах рекламы

Поделиться:
376

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Общество

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан ...

Общество

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником ...

Общество

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Общество

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении - ФОТО

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником «Янардаг»

Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Лейла и Арзу Алиевы навестили семью Панджали Теймурова в Астаре - ФОТО

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На месте пожара в Ясамале создан оперативный штаб - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:42

В школах КНДР русский язык стал обязательным

Сегодня, 21:20

Продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении - ФОТО

Сегодня, 21:00

МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником «Янардаг»

Сегодня, 20:20

Байрамов и Таяни рассмотрели возможности для расширения сотрудничества

Сегодня, 20:20

Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

Сегодня, 20:00

Внесены изменения в порядок регулирования цен на лекарства

Сегодня, 19:45

Путин назвал ключевые вопросы на будущих переговорах с США

Сегодня, 19:30

Cуд РФ оставил под арестом братьев Сафаровых

Сегодня, 19:15

В суде над гражданами Армении начались выступления адвокатов обвиняемых с защитительными речами

Сегодня, 18:45

Путин отреагировал на утечку разговора Уиткоффа и Ушакова

Сегодня, 18:30

Министр обороны Азербайджана принял израильскую делегацию

Сегодня, 18:15

Путин: План США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей

Сегодня, 18:00

Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

Сегодня, 17:57

Из-за нарушений состава уничтожена партия биодобавок из Индии – ФОТО

Сегодня, 17:47

Эрдоган: Турция оказывает содействие усилиям по урегулированию в Украине

Сегодня, 17:45

В Аздраме отметили 80-летие народной артистки Амалии Панаховой – ФОТО

Сегодня, 17:40

Путин прокомментировал позицию Армении по участию в работе ОДКБ

Сегодня, 17:35

Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов извинились за свои действия

Сегодня, 17:32

Дорожная полиция Баку провела профилактические беседы с нарушителями

Сегодня, 17:27
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30