Путин прокомментировал позицию Армении по участию в работе ОДКБ

Позиция Еревана относительно Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заключается в том, что он поддерживает все решения объединения, остается его участником, однако воздерживается от непосредственного участия в заседаниях ОДКБ.

Такую позицию армянской стороны в ходе ответов на вопросы журналистов объяснил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

"Что касается позиций Армении - эта позиция хорошо известна, она заключается в том, что, как нам говорят наши армянские коллеги: мы поддерживаем все решения, которые принимаются ОДКБ, мы считаем себя членами ОДКБ, но на данном этапе воздерживаемся от участия в заседаниях этой организации, - объяснил российский лидер. - Ну, что, это их выбор".