МЧС распространил информацию о метане, обнаруженном рядом с заповедником «Янардаг»

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с утечкой метана в селе Маммедли Абшеронского района.

В сообщении МЧС, говорится:

«На территории села Маммедли, на улицах Гасанбея Агаева и Зии Буниятова, рядом с Государственным историко-культурным и природным заповедником «Янардаг», на приусадебных участках частных домов была зафиксирована утечка газа.

После получения сообщения специалисты МЧС, ПО «Азеригаз» и ИВ Абшеронского района провели обследование территории и составили акт.

Во время обследования вблизи фундаментов частных домов, на приусадебных участках и пустующих территориях были сделаны отверстия и с помощью приборов произведены измерения, в результате чего обнаружен метан (CH4). В связи с этим, во избежание возможных взрывов и возгораний, а также для обеспечения безопасности жителей, подача газа на данном участке была временно прекращена.

Учитывая взрывоопасность для обеспечения безопасности населения и территорий, а также проведения комплексного исследования и необходимых мероприятий, по распоряжению Кабмина создана Рабочая группа из представителей МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства науки и образования, SOCAR и Исполнительной власти Абшеронского района.

Рабочая группа проводит комплексные работы по определению источника и состава газа и реализации необходимых мер. В кратчайшие сроки будет принято решение по результатам исследования. Вопрос находится под контролем, общественность будет проинформирована о ходе работ».