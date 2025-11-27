 Папа Римский начинает визит в Турцию, обнародована повестка | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Папа Римский начинает визит в Турцию, обнародована повестка

First News Media10:00 - Сегодня
Папа Римский начинает визит в Турцию, обнародована повестка

Папа Лев XIV 27-30 ноября посетит Анкару, Стамбул и Изник.

Это первый зарубежный визит понтифика после вступления в должность. Лев XIV станет пятым Папой, посетившим Турцию.

Понтифик сначала посетит в Анкаре мавзолей Аныткабир. Затем состоится официальная встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

В ходе встречи президента Эрдогана и Папы будут обсуждаться отношения между Турцией и Ватиканом, а также текущие региональные и глобальные события, в первую очередь ситуация в Палестине.

Эрдоган и Папа Лев XIV после двусторонних переговоров проведут пресс-конференцию в зале Джихан-нюма Президентской народной библиотеки, которая является третьей по величине библиотекой в мире. Это будет первая пресс-конференция, которая пройдет в данном зале. Зал Джихан-нюма, название которого состоит из слов «джихан», означающего «мир», и «нюма», означающего «видеть, показывать», считается окном библиотеки в мир. В зале читателям предлагаются книги на 134 языках из более чем 100 стран. На куполе зала размещены 4-й и 5-й аяты суры Алак в турецком переводе: «Он учит писать пером. Он учит человека тому, чего он не знает».

Ожидается, что на совместной пресс-конференции в этом зале президент Эрдоган и Папа Лев XIV обратят внимание на ситуацию в Газе и обратятся ко всему миру с призывом обеспечить немедленное прекращение огня.

В рамках программы визита 28 ноября, в пятницу, Папа встретится с епископами, священниками, диаконами и духовными лицами в католической церкви Святого Духа (Собор Святого Духа) в Харбие, а затем посетит Французский приют.

Затем Папа Лев XIV на вертолете отправится в Изник, где после завершения программы вернется в тот же день в Стамбул, чтобы встретиться с епископами в представительстве Ватикана.

Утром 29 ноября Папа посетит мечеть Султанахмет и ассирийскую православную церковь Мор Эфрем, где встретится с местными прихожанами и лидерами христианских общин.

Следующими остановками будут церковь Святого Георгия и Греческий патриархат Фенера.

Программа главы Ватикана в субботу продолжится богослужением, которое состоится на стадионе Volkswagen Arena.

В воскресенье, 30 ноября, после обеда понтифик вылетит из аэропорта Ататюрк в Бейрут.

Также сообщается, что константинопольский патриарх Армянской апостольской церкви Саак II отправится по приглашению президента Эрдогана в Анкару для участия в приеме в честь Папы Римского.

Источник: Anadolu

Поделиться:
371

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Общество

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ...

Точка зрения

Армения на распутье: Номинальное членство в ОДКБ и фактическая автономия

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии завода минеральной каменной ваты AZWOOL - ...

В мире

Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

WizzAir оштрафована на полмиллиона евро

Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали на аукционе за $2,33 млн

В Кыргызстане задержали сына и сторонников экс-президента

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США по мирному плану

Последние новости

Эрдоган проводит переговоры с Папой Римским в Анкаре - ФОТО

Сегодня, 15:50

ОДКБ предупреждает о сложностях будущего председательства России

Сегодня, 15:40

Trendyol объявляет начало кампании «Əfsanə günlər»

Сегодня, 15:37

В Анкаре раскритиковали соглашение Ливана и Южного Кипра о «морской границе»

Сегодня, 15:32

ОДКБ надеется, что Армения примет взвешенное решение

Сегодня, 15:28

Еще 38 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

В Имишли произошла цепная авария, есть пострадавшие

Сегодня, 15:15

Пашинян: Диалог между армянами и азербайджанцами нацелен на изменение риторики

Сегодня, 15:05

Армения усиливает диалог с Израилем на фоне региональных перемен

Сегодня, 15:00

В США приостановили все иммиграционные заявки от граждан Афганистана

Сегодня, 14:57

Католикос всех армян должен освободить Первопрестольный, настаивает Пашинян

Сегодня, 14:53

Пашинян объявил о планах в связи с предстоящими в Армении парламентскими выборами

Сегодня, 14:50

Посол в Баку рассказал о товарообороте России и Азербайджана

Сегодня, 14:47

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 17 °C

Сегодня, 14:45

Мужчина, напавший на нацгвардейцев у Белого дома, служил в спецподразделениях США - ФОТО

Сегодня, 14:38

Xəzər TV объяснил, почему был прерван эфир «İncə Səhər» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Эстония откроет посольство в Азербайджане

Сегодня, 14:15

В Турции считают, что вопрос отправки сил в Украину надо решать после прекращения огня

Сегодня, 14:10

Информация о ежемесячной плате за обучение в частных детских садах, получивших гранты

Сегодня, 14:05

Папа Римский прибыл в Турцию - ФОТО

Сегодня, 14:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30