Папа Римский начинает визит в Турцию, обнародована повестка

Папа Лев XIV 27-30 ноября посетит Анкару, Стамбул и Изник.

Это первый зарубежный визит понтифика после вступления в должность. Лев XIV станет пятым Папой, посетившим Турцию.

Понтифик сначала посетит в Анкаре мавзолей Аныткабир. Затем состоится официальная встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

В ходе встречи президента Эрдогана и Папы будут обсуждаться отношения между Турцией и Ватиканом, а также текущие региональные и глобальные события, в первую очередь ситуация в Палестине.

Эрдоган и Папа Лев XIV после двусторонних переговоров проведут пресс-конференцию в зале Джихан-нюма Президентской народной библиотеки, которая является третьей по величине библиотекой в мире. Это будет первая пресс-конференция, которая пройдет в данном зале. Зал Джихан-нюма, название которого состоит из слов «джихан», означающего «мир», и «нюма», означающего «видеть, показывать», считается окном библиотеки в мир. В зале читателям предлагаются книги на 134 языках из более чем 100 стран. На куполе зала размещены 4-й и 5-й аяты суры Алак в турецком переводе: «Он учит писать пером. Он учит человека тому, чего он не знает».

Ожидается, что на совместной пресс-конференции в этом зале президент Эрдоган и Папа Лев XIV обратят внимание на ситуацию в Газе и обратятся ко всему миру с призывом обеспечить немедленное прекращение огня.

В рамках программы визита 28 ноября, в пятницу, Папа встретится с епископами, священниками, диаконами и духовными лицами в католической церкви Святого Духа (Собор Святого Духа) в Харбие, а затем посетит Французский приют.

Затем Папа Лев XIV на вертолете отправится в Изник, где после завершения программы вернется в тот же день в Стамбул, чтобы встретиться с епископами в представительстве Ватикана.

Утром 29 ноября Папа посетит мечеть Султанахмет и ассирийскую православную церковь Мор Эфрем, где встретится с местными прихожанами и лидерами христианских общин.

Следующими остановками будут церковь Святого Георгия и Греческий патриархат Фенера.

Программа главы Ватикана в субботу продолжится богослужением, которое состоится на стадионе Volkswagen Arena.

В воскресенье, 30 ноября, после обеда понтифик вылетит из аэропорта Ататюрк в Бейрут.

Также сообщается, что константинопольский патриарх Армянской апостольской церкви Саак II отправится по приглашению президента Эрдогана в Анкару для участия в приеме в честь Папы Римского.

