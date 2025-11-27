Пробка на круге «20 Января» устранена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Груз, рассыпанный на проезжую часть на круге «20 Января», убран, движение восстановлено.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, на Бакинско-Сумгаитском шоссе в направлении станции метро «20 Января» для повышения пропускной способности на светофорах круга введён режим «зелёной волны».

22:50

В Баку из-за рассыпания груза на проезжую часть возникла пробка.

Об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

По данным центра, из-за того, что на круге «20 Января» в Ясамальском районе груз одного из грузовиков рассыпался на проезжую часть, на Бакинско-Сумгаитском шоссе в направлениях станции метро «20 Января» и Московского проспекта возникло транспортное затруднение.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по устранению пробки.