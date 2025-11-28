Иран бойкотирует жеребьёвку ЧМ-2026 в США

Руководство Федерации футбола Ирана приняло решение бойкотировать жеребьёвку чемпионата мира по футболу 2026 года, которая пройдёт 5 декабря в Вашингтоне, поскольку США отказали в выдаче виз нескольким членам делегации.

Об этом сообщил Al Arabiya.

«Мы сообщили ФИФА, что принятые решения не имеют никакого отношения к спорту, и члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьёвке чемпионата мира», — сказал представитель федерации.

Отмечается, что визы получили только четыре члена делегации, включая главного тренера сборной Ирана Амира Галенои. Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Источник: Чемпионат