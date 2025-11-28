Президент Азербайджана выразил соболезнования председателю КНР

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с жертвами сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

«В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», говорится в послании.