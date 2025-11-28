Техника, переданная США, помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млн - Посольство

Ранее в этом месяце таможенники Азербайджана изъяли в Астаре крупную партию героина на $90 млн.

Об этом говорится на официальной странице посольства США в соцсети Х.

«Наркотики перевозились через Азербайджан из Ирана в Эстонию. Конфискация этих опасных веществ стала возможной благодаря железнодорожному сканеру, предоставленному таможенной службе Азербайджана Группой военного сотрудничества посольства США в 2021 году.

Эта операция подчеркивает ключевую роль международного и азербайджано-американского сотрудничества в борьбе с наркоторговлей.

Операция этого месяца является наглядным примером того, как сотрудничество между США и Азербайджаном приносит пользу обеим странам и делает Америку, Азербайджан и весь регион безопаснее».