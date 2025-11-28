Bahar Residence задаёт новый стандарт роскоши - ФОТО

Совместно с Союзом архитекторов Bahar Residence переосмысливает роскошь на эксклюзивном дизайн-ивенте.

В офисе продаж Bahar Residence состоялся закрытый вечер Defining Luxury, объединивший ведущих архитекторов Баку, таких как Шейда Новрузова, Фидан Алав, Нани Жгенти и членов Союза архитекторов Азербайджана. Мероприятие было посвящено современному пониманию премиального пространства — спокойному люксу, основанному на качестве материалов, свете и продуманной эстетике.

Гостей встретила атмосфера современного салона, где архитектура, свет и материалы работали как единая композиция. Центральным элементом вечера стал интерактив с мудбордом, собранным из натуральных материалов, текстур и оттенков, используемых в Bahar Residence. Участники смогли прикоснуться к ключевым элементам проектной эстетики, оценить их тактильность, сравнить вариации и почувствовать, как каждый материал формирует настроение будущего пространства.

Для архитекторов была организована панельная сессия, где профессионалы обменялись взглядами на то, каким должен быть дом нового поколения — дом, в котором настоящая роскошь ощущается в каждом прикосновении, каждом материале и каждом продуманном решении.

Bahar Residence — это проект, реализуемый совместно компаниями Kvan Group и PMD Group, и его главная цель — показать, что настоящая роскошь измеряется не только формальными признаками, а умением создавать пространство, в котором качество, эстетика и продуманность превращаются в подлинную ценность для людей.

