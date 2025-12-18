 Пашинян: У карабахских армян есть дом - это Армения | 1news.az | Новости
Пашинян: У карабахских армян есть дом - это Армения

First News Media17:37 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал невозможность реализации лозунгов о так называемом «возвращении народа Карабаха», поставив под сомнение саму целесообразность подобных заявлений. По его словам, попытки вновь поднимать эту тему не приносят реальной пользы самим армянам Карабаха и лишь консервируют состояние неопределенности и политических иллюзий.

«Мы можем сказать, что беремся за повестку возвращения народа Карабаха, но кто от этого выиграет? Народ Карабаха от этого выиграет?», заявил беседе с журналистами Пашинян, передают армянские СМИ,

Он указал на необходимость извлекать уроки из ошибок и делать выводы. «Вы призываете приговорить народ Карабаха, как и остальную часть армянского народа, к статусу скитальца, чтобы эти люди не знали, где будут жить, есть у них адрес или нет. Да, адрес есть. И это Армения со своей международно признанной суверенной территорией», — отметил он.

Пашинян призвал покинувших Карабах армян принять гражданство Армении. «Мы не собираемся ставить под сомнение судьбу целого народа и государства ради того, чтобы несколько специалистов имели работу. Мы отказались от этого пути. В результате этого мы из государства, имеющего инвалидность, превратились в полноценное государство», - отметил он.

