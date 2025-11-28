В Анкаре произведены задержания по делу об отравлении 153 человек

В Анкаре в результате расследования по делу о массовом отравлении 153 человек, работавших на строительных объектах, задержаны 4 человека.

Инцидент произошел после того, как рабочие съели еду, предоставленную местной кулинарной компанией.

Инцидент случился вечером в понедельник - рабочие, трудившиеся на строительных площадках в районах Этимесгут, Синджан и Енимахалле, почувствовали недомогание после приема пищи, приготовленной сторонним поставщиком. В скором времени в различные медицинские учреждения столицы обратились 153 человека с признаками пищевого отравления.

По данным медицинских служб, на сегодня 8 человек выписаны, а 142 продолжают лечение в отделениях неотложной помощи, 4 пострадавших все еще в реанимации в критическом состоянии.

Предварительное расследование установило, что все заболевшие употребляли куриный донер, поставленный одним из местных объектов общепита. Результаты первичных анализов подтвердили, что отравление связано с нарушением санитарных норм при приготовлении пищи. Службы безопасности задержали 4-х сотрудников этой компании. В настоящее время они проходят допрос, и следствие продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

