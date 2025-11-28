Зажгли огни на самой высокой рождественской ели мира

В Дортмунде (Германия) торжественно зажгли огни на самой большой в мире рождественской ели, 45-метровой конструкции, собранной из примерно 1200 норвежских елей.

По данным городской администрации, эта традиционная гигантская инсталляция ежегодно становится главным символом рождественского сезона в регионе.

Деревья для конструкции доставляют из Зауэрланда, а венчает ёлку четырёхметровый светящийся ангел, который заметен далеко за пределами городского центра. Впервые композицию установили в 1996 году, и с тех пор она превратилась в одну из главных туристических точек зимнего Дортмунда.

Официальное включение праздничной иллюминации состоялось в понедельник вечером, открыв сезон рождественских ярмарок и мероприятий в западногерманском городе.

