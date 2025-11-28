В Узбекистане полностью запретили электронные сигареты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, предусматривающий полный запрет электронных сигарет в республике, а также уголовную ответственность за его нарушение — вплоть до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции.

Законодательная палата парламента страны приняла данный закон в январе, Сенат Олий Мажлиса одобрил его в апреле.

"Законом внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные акты. В законе "Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции" введен запрет, касающийся оборота электронных сигарет и жидкостей для них", — говорится в сообщении ведомства.

Документ также устанавливает уголовную ответственность за правонарушения, связанные с незаконным введением в оборот некурительной табачной продукции и устройств для потребления никотина, в том числе электронных сигарет.

"Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт, а также ввоз и вывоз табачной продукции, электронных систем доставки никотина, включая электронные сигареты и жидкости к ним, оборот которых запрещен", — говорится в документе.

В частности, если оборот совершен в особо крупном размере или после применения административного взыскания предусмотрены разные виды наказаний:

штрафы в размере от 300 до 500 БРВ;

исправительные работы от двух до трех лет;

ограничение свободы на срок от трех до пяти лет;

лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"При этом лицо, совершившее данные действия, освобождается от ответственности, если оно заявило о признании вины органам власти и сдало запрещенную к обороту продукцию", — добавили в Минюсте.

Источник: sputniknews.ru