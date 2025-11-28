Ильхам Алиев поздравил президента Тимор-Лесте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушу-Орте.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю и передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние пожелания по случаю 50-летней годовщины провозглашения независимости Демократической Республики Тимор-Лесте.

Нас радует, что отношения между Азербайджаном и Тимор-Лесте обретают новый импульс. Мы придаем большое значение развитию построенных на прочной основе и взаимном уважении двусторонних межгосударственных отношений и наполнению нашего сотрудничества новым содержанием.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление дружественных отношений, расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Тимор-Лесте.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного спокойствия и благополучия».