На 7-м совещании высокопоставленных должностных лиц ОТГ принято совместное Коммюнике

На 7-м совещании министров, высокопоставленных официальных лиц, ответственных за медиа и информацию стран-членов ОТГ, проходящем в Баку, принято совместное Коммюнике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документе отражены такие основные направления, как формирование надежного и устойчивого подхода, вопросы информационной безопасности, проведение совместных мероприятий в сфере медиа и усиление взаимной поддержки стран-членов. Коммюнике также предусматривает расширение сотрудничества в сфере медиа между странами ОТГ и развитие общих информационных платформ.