Какой будет погода в последний день ноября?

Обнародован прогноз погоды на 30 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет ветрено

Как передает 1news.az, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, временами осадки. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9–12°, днём 14–17°. Атмосферное давление упадет с 766 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 80-85%, днём – 70–75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах вероятны дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4–9°, днем — 13–16°; в горах ночью — 2–3°, днем — 5–10°.