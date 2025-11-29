Делегации стран СНГ ознакомились с возрожденным Лачином

По случаю церемонии закрытия Года «Культурная столица СНГ – 2025» в городе Лачин при организации Министерства культуры и специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе для гостей, прибывших из стран СНГ, была организована прогулка по городу.

Знакомство гостей с Лачином началось с творческой студии «Хочазфильм» - проекта, направленного на создание уникального многогранного творческого пространства в Карабахе.

Было сообщено, что название студии происходит от скал Хочаз, которые считаются одним из главных символов Лачинского района. Студия будет предоставлять кинопродюсерам услуги по организации съемочного процесса, ознакомлению с богатой природой и возможностями региона, а также необходимое техническое оборудование.

Участники осмотрели установленные в павильоне декорации: самолет, вертолет, тюрьму, научную лабораторию и трехсторонние конструкции на зеленом экране.

Далее гости побывали в творческом центре Gilabi Ceramics. Изделия, производимые в центре, отражают элементы нашей истории и культуры, характерные как для Лачина, так и для всего Карабаха. Отметим, что некоторые из работающих здесь художников были приглашены из Баку для обучения местных жителей этому ремеслу.

В рамках визита гости ознакомились с Yurd Gallery, первым культурно-художественным пространством, открывшимся в городе Лачин после его освобождения. Им было подробно рассказано о значении данной галереи. Было отмечено, что создание Yurd Gallery является важной частью стратегии восстановления и культурного возрождения Карабахского региона.

Источник: АЗЕРТАДЖ