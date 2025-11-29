TƏBİB: Пострадавшие в ДТП в Забрате находятся в реанимации в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 04:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с территории посёлка Забрат Сабунчинского района в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Об этом сообщили TƏBİB в ответ на запрос AПA.

По указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи.

«Бригада доставила в Сабунчинский медицинский центр 2 женщин и 3 мужчин. В результате происшествия зафиксирован один случай смерти до прибытия врачей.

Троим пострадавшим, которым в Сабунчинском медицинском центре была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Лечение двух человек продолжается в отделении реанимации, их состояние тяжёлое», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате столкновения Toyota Prado и «ВАЗ-2107» скончался водитель ВАЗа Алескер Алескеров.

10:30

В поселке Забрат Сабунчинского района Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, автомобиль Toyota Prado под управлением Мирали Аббасова, двигаясь на зеленый сигнал светофора и выполняя поворот налево, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял Алескер Алескеров (2003 г.р.). В результате столкновения А.Алескеров скончался на месте.

Пассажиры - Севиндж Расулова (2003 г.р.) и Назрин Расулова (2006 г.р.), а также водитель М. Аббасов получили травмы различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.