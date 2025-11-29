TƏBİB: Пострадавшие в ДТП в Забрате находятся в реанимации в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО
Сегодня около 04:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с территории посёлка Забрат Сабунчинского района в связи с дорожно-транспортным происшествием.
Об этом сообщили TƏBİB в ответ на запрос AПA.
По указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи.
«Бригада доставила в Сабунчинский медицинский центр 2 женщин и 3 мужчин. В результате происшествия зафиксирован один случай смерти до прибытия врачей.
Троим пострадавшим, которым в Сабунчинском медицинском центре была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Лечение двух человек продолжается в отделении реанимации, их состояние тяжёлое», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате столкновения Toyota Prado и «ВАЗ-2107» скончался водитель ВАЗа Алескер Алескеров.
10:30
В поселке Забрат Сабунчинского района Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Report, автомобиль Toyota Prado под управлением Мирали Аббасова, двигаясь на зеленый сигнал светофора и выполняя поворот налево, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял Алескер Алескеров (2003 г.р.). В результате столкновения А.Алескеров скончался на месте.
Пассажиры - Севиндж Расулова (2003 г.р.) и Назрин Расулова (2006 г.р.), а также водитель М. Аббасов получили травмы различной степени тяжести.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.