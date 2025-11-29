Суд продлил арест брату и племяннику Гарегина II

Суд в Армении продлил сроки ареста брату и племяннику Католикоса всех армян Гарегина II.

Как сообщает 5-ый канал, мера пресечения для Геворка Нерсисяна продлена на два месяца, а для его сына Амбарцума — на три месяца.

Отец и сын были арестованы 3 ноября. Им предъявлено обвинение в препятствовании предвыборной агитации прозападной партии "Республика" на выборах в Вагаршапате. По данным следствия, 1 ноября в селе Воскеат, входящем в укрупненную общину Вагаршапата, Нерсисяны вступили в конфликт и оскорбили одного из представителей партии, который раздавал агитационные листовки. 17 ноября дело было передано в суд.

Арест родственников главы ААЦ произошел на фоне обострившегося противостояния между властями и Церковью. Конфликт усилился после резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна в социальных сетях, в которых он критиковал высшее духовенство. Позднее премьер предложил изменить порядок избрания Католикоса всех армян, отведя государству ключевую роль в этом процессе, и заявил о намерении лично возглавить движение за его смещение.

Источник: Sputnik Армения