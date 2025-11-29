Распространилась информация о задержании еще одного функционера ПНФА

Стало известно о задержании еще одного функционера Партии народного фронта Азербайджана.

Это Салех Рустамли, который в 1992-93-х годах был главой Исполнительной власти Гедабейского района.

Об этом сообщил его сын в социальных сетях: "Мой отец задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в Гедабейе", - написал он.

В 2019 году решением Бакинского суда по тяжким преступлениям С.Рустамли был приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Ему были предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве в России и отмывании денег путем финансирования Партии народного фронта Азербайджана. Он был помилован в 2022 году.

