Распространилась информация о задержании еще одного функционера ПНФА
Стало известно о задержании еще одного функционера Партии народного фронта Азербайджана.
Это Салех Рустамли, который в 1992-93-х годах был главой Исполнительной власти Гедабейского района.
Об этом сообщил его сын в социальных сетях: "Мой отец задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в Гедабейе", - написал он.
В 2019 году решением Бакинского суда по тяжким преступлениям С.Рустамли был приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Ему были предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве в России и отмывании денег путем финансирования Партии народного фронта Азербайджана. Он был помилован в 2022 году.
Читайте по теме:
Али Керимли задержан в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева
Проведен обыск в в квартире члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима
В доме Али Керимли проведен обыск в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева