МЧС Азербайджана приостановило работу одного из магазинов «Baku Electronics» - ФОТО - ВИДЕО

МЧС Азербайджана приостановил деятельность одного из филиалов известной сети магазинов бытовой техники «Baku Electronics» в Мингячевире.

Как сообщили в ведомстве, решение принято на фоне многочисленных нарушений правил пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе плановой проверки.

В частности, система пожарной сигнализации на объекте установлена не правильно, а имеющееся оборудование оказалось неисправным. Электрохозяйство магазина также смонтировано с нарушением требований. Внутренние пожарные краны находятся в нерабочем состоянии, в подвале используется нестандартный электрический обогреватель, а объект не обеспечен огнетушителями.

"С учетом выявленных фактов грубого нарушения требований пожарной безопасности принято решение о приостановке деятельности указанного магазина. Копия решения была вручена представителю объекта", - отметили в МЧС.