Проведен обыск в в квартире члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима
Служба государственной безопасности (СГБ) провела обыск в квартире члена президиума Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на компетентные источники, обыск проведен в рамках расследования.
Отметим, что ранее СГБ провела обыск в квартире председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли. Расследование проводится в рамках уголовного дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.
