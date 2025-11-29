Проведен обыск в в квартире члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима

Служба государственной безопасности (СГБ) провела обыск в квартире члена президиума Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на компетентные источники, обыск проведен в рамках расследования.

Отметим, что ранее СГБ провела обыск в квартире председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли. Расследование проводится в рамках уголовного дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

