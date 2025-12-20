 США отменяют запрет на использование противопехотных мин | 1news.az | Новости
В мире

США отменяют запрет на использование противопехотных мин

First News Media11:50 - Сегодня
США отменяют запрет на использование противопехотных мин

США снимают запрет на использование противопехотных мин, введенный бывшим президентом Джо Байденом.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документ, подписанный министром обороны Питом Хегсетом.

«Администрация Трампа отменила политику времен Байдена, которая запрещала использование противопехотных мин за исключением Корейского полуострова», - говорится в сообщении.

В меморандуме, подписанном Хегсетом, говорится, что соответствующее решение даст американским военным «множитель силы» против врагов в «одной из самых опасных ситуаций в области безопасности за всю историю страны».

В служебной записке глава военного ведомства призвал к разработке новой политики по этому вопросу в течение 90 дней.

Он также назвал несколько целей новой политики, включая снятие географических ограничений на использование противопехотных мин, что позволит применять их по всему миру, и предоставление командующим боевыми действиями полномочий на их использование.

Кроме того, уничтожение противопехотных мин, находящихся на вооружении США, будет ограничено только теми, которые «неисправны или небезопасны».

Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которая вступила в силу в 1999 году.

Однако не все страны мира, включая Россию, США и Китай, являются участниками этого договора.

В июле Финляндия официально вышла из конвенции.

Источник: Газета.ру

