Имран Хан и его супруга приговорены к 17 годам тюрьмы

Специальный суд Федерального агентства расследований Пакистана (FIA) в субботу вынес обвинительный приговор основателю партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» (PTI), бывшему премьер-министру Имрану Хану и его супруге Бушре Биби.

Каждый из них приговорён к 17 годам лишения свободы по делу «Тошахана-2».

Приговор огласил специальный судья Центрального округа Шахрух Арджуманд после 80 судебных заседаний, прошедших на территории тюрьмы Адиала. Дело касается незаконного приобретения дорогостоящего ювелирного набора бренда Bulgari по заниженной, номинальной стоимости.

Согласно решению суда, Имран Хан и Бушра Биби получили по 10 лет лишения свободы по статьям 34 и 409 Уголовного кодекса Пакистана, а также дополнительно по семь лет тюремного заключения по статье 5 Закона о предотвращении коррупции 1947 года.

Источник: geo.tv