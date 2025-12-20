В автобусах Баку внедряют оплату проезда через NFC, Apple Pay и Google Pay

В маршрутных автобусах Баку начали внедрять систему оплаты проезда банковскими картами с NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщил Report оператор системы BakıKart - компания K Group.

Пассажиры городских маршрутных автобусов получат возможность оплачивать проезд всеми местными банковскими картами с поддержкой NFC, а также с использованием сервисов Apple Pay и Google Pay.

При этом действующие способы оплаты - картой BakıKart, а также через QR-коды BirBank и M10 - сохраняются.

На первоначальном этапе NFC-оплата активирована на маршрутной линии №500. Система проходит тестирование в условиях реальной эксплуатации.

В случае успешного завершения тестового этапа в ближайшие дни технология будет поэтапно внедрена и на других маршрутах BakuBus, а затем планируется ее поэтапное расширение и на других перевозчиков.

В период тестирования при возникновении проблем с картами пассажирам рекомендуется использовать альтернативные способы оплаты.

Напомним, что в Бакинском метрополитене возможность оплаты проезда местными банковскими картами с поддержкой NFC введена с 1 ноября текущего года.