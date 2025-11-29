Персонал France Télévisions эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сотрудники французской государственной телерадиовещательной компании France Télévisions эвакуированы из-за сообщений о заложенной в здании бомбе, передает входящий в группу телеканал France Info.

Вещание каналов и станций компании было прервано. Инцидент произошел в 17:30 (19:30 мск). В эфире телеканала France Info была слышна сирена. "Мы вынуждены прервать вещание", - сказал ведущий вечернего выпуска новостей.

На место выехал наряд полиции и кинологи.

Несколько дней назад аналогичный инцидент произошел на телеканале BFMTV. Тогда никаких взрывных устройств в здании обнаружено не было.

Источник: ТАСС