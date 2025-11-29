В Забрате произошло ДТП смертельным исходом

В поселке Забрат Сабунчинского района Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, автомобиль Toyota Prado под управлением Мирали Аббасова, двигаясь на зеленый сигнал светофора и выполняя поворот налево, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял Алескер Алескеров (2003 г.р.). В результате столкновения А.Алескеров скончался на месте.

Пассажиры - Севиндж Расулова (2003 г.р.) и Назрин Расулова (2006 г.р.), а также водитель М. Аббасов получили травмы различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.