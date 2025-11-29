 Дорожная полиция предупредила водителей о рисках в выходные дни | 1news.az | Новости
Дорожная полиция предупредила водителей о рисках в выходные дни

First News Media12:10 - Сегодня
Рост интенсивности дорожного движения неизбежно повышает вероятность ДТП.

В этом смысле в выходные дни, особенно на автомагистралях, увеличение транспортного потока требует от водителей еще большей ответственности.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Главное управление государственной дорожной полиции.

Отмечается, что порой несоблюдение водителями необходимых правил безопасности перед выездом, а также их безответственное поведение во время движения приводят к тяжёлым дорожно-транспортным происшествиям в выходные дни.

Главное управление государственной дорожной полиции, обращаясь особенно к водителям, планирующим поездку, рекомендует:

  • избегать выезда в путь на технически неисправных транспортных средствах,
  • строго соблюдать скоростной режим, требования безопасности при обгоне и маневрировании,
  • учитывать дорожные и погодные условия,
  • не садиться за руль в состоянии усталости или сонливости.
