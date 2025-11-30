Вниманию водителей: внесены изменения в правила передвижения по дороге Баку-Сумгайыт
Для обеспечения комфортного и беспрепятственного движения автобусов из Баку в Сумгайыт организованы специальные полосы движения для автобусов.
Однако, как передает 1news.az со ссылкой на сообщает Oхu.Az, постоянный запрет на въезд на автобусные полосы привел к увеличению заторов на дороге и недовольству водителей.
В этой связи уже с прошлой ночи внесены изменения в правила въезда на эти полосы и установлены соответствующие указатели.
Так, согласно им, с 23:00 до 07:00 разрешается въезд на полосы, предназначенные для передвижения автобусов по этой дороге.
