Тахир Иксанов: «В течение года в Лачине были реализованы яркие культурные программы»

Присвоение Лачину статуса Культурной столицы СНГ 2025 года является знаковым событием. Это означает, что Лачин вошел в созвездие 23 городов, которым ранее уже был присвоен этот высокий статус.

Об этом в интервью журналистам в связи с закрытием Года «Культурная столица СНГ – 2025» сказал исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ Тахир Иксанов.

"В течение года здесь были реализованы яркие культурные программы, которые способствовали привлечению новых друзей из других стран и стали мощным стимулом для развития региона. На современном этапе культура выступает как символ развития экономики, туризма и творчества в самом широком смысле. Исключительная важность этой программы состоит в том, что она объединяет культуры разных народов стран СНГ", - добавил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ