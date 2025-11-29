В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО
Как мы сообщали ранее, Служба государственной безопасности провела обыск в доме председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.
По информации, полученной 1news.az, в ходе обыска в доме были обнаружены материалы, связанные с «Союзом миллиардеров», не опубликованный в СМИ первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева и другие документы.
Доказательства серьёзно усиливают подозрения в связях председателя Партии народного фронта (ПНФ) с «Серым кардиналом».
Сообщается, что в ходе предварительного расследования были проведены обыски по различным адресам, допрошены многочисленные свидетели и получены важные доказательства.
20:48
Распространилась информация о задержании председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на компетентные источники, ранее Служба государственной безопасности провела обыск в квартире председателя ПНФА.
Отметим, что расследование в отношении Али Керимли проводится в рамках уголовного дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.
15:22
Служба государственной безопасности провела обыск в квартире председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на компетентные источники, обыск проведен в рамках расследования.
Отметим, что расследование в отношении Али Керимли проводится в рамках уголовного дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.
