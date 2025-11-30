Спецпредставитель Президента: «Этот год стал годом нового темпа в Лачине»

Мы закрываем страницу, которая является важной частью современной истории нашего города и всего Содружества. Оглядываясь назад, видим какой колоссальный путь мы прошли.

Об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов на церемонии закрытия Года «Культурная столица СНГ – 2025» в Лачине.

По словам Масима Мамедова, 2025-й год стал годом нового темпа в городе. "Он подарил нам живой, человеческий, насыщенный культурой и творчеством диалог. Вместе с Министерством культуры, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ мы провели крупные международные мероприятия.

Этот год стал новой платформой для дальнейшего и углубляющегося взаимодействия наших структур, как культурных, так и общественных", - добавил он.

Спецпредставитель Президента выразил уверенность в том, что все, что было сделано, является новым фундаментом будущего партнерства.

Источник: АЗЕРТАДЖ