Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Москву "без европейского мандата".

Об этом заявил на пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в пятницу, 28 ноября, в Берлине канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Он напомнил, что после визита Орбана в РФ в июле 2024 года - вскоре после перехода по ротации председательства в ЕС к Будапешту - российские авиаудары по Украине усилились. "Визит тогда был не просто неудачным. Через несколько дней после него произошли одни из самых массированных атак российской армии, в том числе против гражданской инфраструктуры и гражданских объектов в Украине", - напомнил Мерц. "Надеюсь, что на этот раз такой реакции со стороны России не будет. Но он (Орбан. - Ред.) едет без европейского мандата и без координации с нами", - подчеркнул глава правительства Германии.

Источник: DW