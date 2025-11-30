В следующем году начнутся строительно-восстановительные работы в сёлах Шельве и Пирджахан Лачинского района

В 2026 году планируется начать строительно-восстановительные работы в сёлах Шельве и Пирджахан Лачинского района.

Об этом сообщил в беседе с журналистами специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов после церемонии закрытия программы «Культурная столица СНГ — 2025».

«Надеемся, что со следующего года там тоже начнётся строительный процесс. В городе Лачин завершены проектировочные работы в рамках строительства нового жилого квартала, фундамент которого был заложен в 2023 году.

Также в следующем году планируется строительство новых жилых кварталов. Ожидается ввод в эксплуатацию новых объектов в городе Лачин. Кроме того, продолжаются строительно-восстановительные работы в селе Гюлебирд», — отметил спецпредставитель.

