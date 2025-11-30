Хакан Фидан: Путин готов к миру, но при определенных условиях
Президент России Владимир Путин готов согласиться на прекращение огня в Украине "при определенных условиях".
Об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он отметил растущую заинтересованность Москвы и Киева к достижению мирного соглашения. По словам главы МИД, за время войны на истощение стороны увидели "пределы своих возможностей".
"Как мы понимаем, господин Путин также готов согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях", - сказал Фидан.
Источник: Report
508