Хакан Фидан: Путин готов к миру, но при определенных условиях

Президент России Владимир Путин готов согласиться на прекращение огня в Украине "при определенных условиях".

Об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он отметил растущую заинтересованность Москвы и Киева к достижению мирного соглашения. По словам главы МИД, за время войны на истощение стороны увидели "пределы своих возможностей".

"Как мы понимаем, господин Путин также готов согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях", - сказал Фидан.

Источник: Report